Жена загина при тежка катастрофа по пътя за Гърция, край Симитли

Жена загина при тежка катастрофа на главен път Е-79. Инцидентът е станал днес около 14,55 часа, след Симитли в района на разклона за село Черниче. 60-годишна жена от София управлявала лек автомобил и при изпреварване се е блъснала в друг лек автомобил. Навлязла е в лентата за насрещно движение и се е ударила в товарен автомобил, който бил паркиран на отбивката на пътя.

Водачката е загинала на място. Пътят е затворен в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните автомобили изчакват на място.