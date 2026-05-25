Възрастно семейство е пострадало при катастрофа на околовръстния път в Разград. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на тел. 112 по обяд, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в района на бившите поделения – жандармерията и полка. По първоначална информация автомобил „Фолксваген Тигуан", управляван от 39-годишна жена, която пътувала сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития, е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил челно „Опел Астра". В автомобила са пътували 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга. Двамата са откарани в болницата в Разград, където се изяснява състоянието им, посочват от ОД на МВР.