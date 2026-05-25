26 май е нормален учебен ден в Севлиево

Дима Максимова

Стихията откъсна и отнесе 87 м от водопровода Снимки: Община Севлиево

След почивните дни за 24 май училищата и детските градини ще имат нормални учебни часове от 26 май (вторник). Община Севлиево е осигурила достатъчни количества бутилирана минерална и вода за битови нужди, посочват на фейсбук страницата на общината.

Очаква се тази вечер или утре най-късно да бъде възстановено и водоподаването за града и шестте села, които останаха без вода заради скъсан по време на наводнението водопровод, увери и министър Иван Шишков, който на място провери ситуацията по-рано днес, заедно с колегите си Наталия Ефремова и Пламен Абровски.

Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра.
​Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.

До края на деня или утре водопроводът ще бъде възстановен
