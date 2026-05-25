Инспектирани са 46 язовира в Разградска област, установени са проблемни участъци по реки и дерета

Инспектирани са 46 язовира в Разградска област. Проверката е установила добро общо техническо състояние на по-голямата част от съоръженията, както и необходимост от мерки по няколко рискови участъка по реки и дерета, съобщиха от Областната администрация в Разград.

Проверката е обхванала язовирите с първа и втора степен на потенциална опасност, прилежащите им съоръжения, както и проводимостта на речните корита и деретата в областта. Според констатациите повечето язовири се поддържат съгласно нормативните изисквания за безопасна експлоатация. При шест съоръжения са установени слабости заради това, че са в неизправно-частично работоспособно състояние. На собствениците са дадени предписания за предприемане на необходимите мерки, посочват от областната администрация, пише БТА.

Язовир „Цар Калоян“ е определен като напълно неработоспособен заради прорязана стена след наводнението през 2007 г. Проблемни участъци с намалена проводимост са установени по река Хлебаровска (Долап дере), река Топчийска, Кованлъшко дере, Наловска река и Осенешко дере. Причините са обрасла дървесна и храстовидна растителност и наносни образувания. От областната администрация са изготвили искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на средства за почистване и възстановяване на критичните участъци.

При проверките е установено още, че деретата в община Самуил са почистени и с осигурена проводимост, но остават сред участъците с висока степен на опасност при интензивни валежи.

Според заключенията от инспекцията при нормални климатични условия не се очаква реките, речните корита и деретата да излязат от коритата си и да причинят щети върху населението, инфраструктурата и околната среда, допълват от областната администрация.

Преди дни за денонощие в Разградска област бяха регистрирани валежи от 30 литра на квадратен метър.