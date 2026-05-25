Студентския съвет в ЮЗУ чака истината за участието на колега в наркокупона със загинало момиче

Тони Маскръчка

1712

Студентският съвет при Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград изрази съболезнования към семейството, близките и приятелите на младото момиче, загубило живота си при падане от петия етаж в блок в кв. "Струмско". Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май. В апартамент са купонясвали десетокласничка, момче в девети клас, абитуриент и студент в ЮЗУ. Момичето бе открито мъртво пред входа на блока, а непълнолетното момче е намерено в тежко състояние зад блока. Паднали са от петия етаж. В апартамента е бил задържан студентът в напълно неадекватно състояние. Абитуриентът е избягал и е открит на друг адрес в града. Всички са употребили няколко вида наркотици.

"Категорично осъждаме употребата на наркотични вещества, както и тяхното разпространение под каквато и да е форма. Подобни действия представляват сериозна заплаха за живота, здравето и бъдещето на младите хора и нямат място в академичната общност и обществото като цяло. Изключително обезпокоителен е фактът, че по случая е замесен студент от нашия университет. В същото време считаме, че е необходимо да се изчака приключването на разследването и установяването на всички факти и обстоятелства около случая. Очакваме компетентните органи да извършат своите действия безпристрастно и професионално, така че обективната истина да бъде разкрита в нейната цялост", съобщават от Студентския съвет на ЮЗУ. Допълват, че ще разработят и реализират информационна и превантивна кампания, насочена към студентите на университета. 

