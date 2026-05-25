ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22915056 www.24chasa.bg

Нивото на Янтра при Бяла спадна с около метър и вече е в коритото си

748
Река Янтра вече се прибира в коритото си Снимка: Дима Максимова

Нивото на Янтра при град Бяла, Русенско, спадна с около метър за последното денонощие и реката вече е в коритото си. Това каза кметът на Бяла Димитър Славов, съобщи БТА.

Река Янтра излезе вчера сутринта от коритото си при Бяла и заля няколко декара площ в района на Експо център "Уста Колю Фичето" до моста, където е и една от най-ниските точки. В сградата бе наводнена асансьорна шахта.

"За няколко часа днес със свои сили Община Бяла успя да отстрани последствията от разлива в пространството на архитектурен комплекс "Колю Фичето". Измихме терена и инвентара. Отводнена бе и залятата асансьорна шахта в Експо центъра. Остават ни само довършителни дейности", обясни Славов. 

В почистването са се включили екипите на общинското предприятие "Комунални дейности и услуги", на доброволното формирование, както и безработни в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ.

Славов благодари и на служителите в Експо център "Уста Колю Фичето", които въпреки извънредната ситуация не са прекъснали работата си.

Река Янтра вече се прибира в коритото си

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)