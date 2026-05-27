Вековна джамия пази паметта на родопско село, изоставено от жителите си заради чумата

Вековна джамия все още пази паметта на изоставено заради чумна епидемия родопско село.

Местните хора не знаят кога е построен храмът,

наричан "Чубуклу", но пазят легендата, че е издигнат от богат местен човек в памет на момичета, отнесени от придошлите води на близката река.

Със сигурност джамията е една от най-старите в региона на Източните Родопи, защото е сред малкото постройки в България, в които се съхраняват образци на древната техника кюндекяр - характерна за ислямската дърворезба.

Майсторската изработка на минбара на "Чубуклу" (мястото, от което имамът произнася проповедите) впечатлява със сложните геометрични форми и прецизното сглобяване на дървените елементи. Храмът е един от малкото в България, в които се съхраняват образци на древната техника кюндекяр. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

По време на чумна епидемия жителите изоставили домовете си

и основали днешното село Водач, разположено на няколко километра от старото населено място.

Споменът за някогашното село обаче не изчезнал. Джамията оцеляла през годините и остава действаща и днес, макар богослужения да се извършват само по големи празници.

Заради разположението извън населеното място местните хора оставят в храма плитки чесън и мамули царевица, за да предпазят светилището от зли духове.

Веднъж годишно през юни в "Чубуклу" се отслужва молебен за дъжд и се раздава пилаф.

Ритуалът се води от имам, който облича дрехата си наопаки – с шевовете навън.

На обратно са обърнати и дланите на участниците в молитвата

Вместо традиционно да бъдат разтворени към небето, те са обърнати към земята, а пръстите сочат надолу.