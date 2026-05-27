Вековна джамия пази паметта на родопско село, изоставено от жителите си заради чумата

Ненко Станев

Мюсюлмани се молят във вековната джамия “Чубуклу” край чернооченското село Водач. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Веднъж годишно - през юни, в нея се отслужва молебен за дъжд и се раздава пилаф. Ритуалът се води от имам, който облича дрехата си наопаки

Вековна джамия все още пази паметта на изоставено заради чумна епидемия родопско село.

Местните хора не знаят кога е построен храмът,

наричан "Чубуклу", но пазят легендата, че е издигнат от богат местен човек в памет на момичета, отнесени от придошлите води на близката река.

Със сигурност джамията е една от най-старите в региона на Източните Родопи, защото е сред малкото постройки в България, в които се съхраняват образци на древната техника кюндекяр - характерна за ислямската дърворезба.

Майсторската изработка на минбара на "Чубуклу" (мястото, от което имамът произнася проповедите) впечатлява със сложните геометрични форми и прецизното сглобяване на дървените елементи.  

Храмът е един от малкото в България, в които се съхраняват образци на древната техника кюндекяр. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

По време на чумна епидемия жителите изоставили домовете си

и основали днешното село Водач, разположено на няколко километра от старото населено място.

Споменът за някогашното село обаче не изчезнал. Джамията оцеляла през годините и остава действаща и днес, макар богослужения да се извършват само по големи празници.

Заради разположението извън населеното място местните хора оставят в храма плитки чесън и мамули царевица, за да предпазят светилището от зли духове.
Веднъж годишно през юни в "Чубуклу" се отслужва молебен за дъжд и се раздава пилаф.

Ритуалът се води от имам, който облича дрехата си наопаки – с шевовете навън.

На обратно са обърнати и дланите на участниците в молитвата

Вместо традиционно да бъдат разтворени към небето, те са обърнати към земята, а пръстите сочат надолу.

Храмът е един от малкото в България, в които се съхраняват образци на древната техника кюндекяр. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

