Васил Терзиев: София има потенциала да бъде двигателят на иновациите в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа, написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във фейсбук.

Ето целия пост:

Днес посетих Института по молекулярна биология към БАН (ИМБ-БАН) във връзка с изграждането на новия научноизследователски център BioMedRTC. Стратегически проект с европейско финансиране, в който българската наука си партнира с два от най-престижните институти в света: „Макс Планк" (Германия) и „Кюри" (Франция).

Проектът BioMedRTC внася два модела, които са фундаментални за съвременната научна среда:

🔬 Технологични департаменти (core facilities): Модерни технологии и методи в биомедицината, които ще бъдат достъпни за учени и клиницисти от цялата страна и чужбина. 🧬 Млади и независими лидери: Учредяване на изследователски групи, водени от млади учени – защото бъдещето принадлежи на знаещите и можещите.

Ролята на Столична община в този процес беше да съдействаме за изготвянето и приемането на Подробния устройствен план (ПУП) на сградата. За много хора това е „суха администрация", но в действителност това е ключът, който отключва реализацията на проекти от национално значение.

Когато градоустройството работи в услуга на науката, градът се развива по правилния начин.

София вече заема своето място сред глобалните лидери в климатичните политики и иновациите. С проекти като този доказваме, че столицата ни е надежден партньор и притегателен център за инвестиции в знание.

Продължаваме да работим за град, в който науката и талантът намират своята реализация тук, у дома.