Как преди 30 г. Симеон II се завърна за първи път от половинвековно изгнание

На 25 май 1996 г. цар Симеон II се завръща за първи път в България след 50-годишно изгнание. Десетки хиляди българи се събират на бул. "Цариградско шосе", за да го приветстват. Така е и пред сградата на Столичната община, която царят посещава лично и където е посрещнат от кмета Стефан Софиянски.

Симеон II е роден на 16 юни 1937 г.

На 28 август 1943 г. след внезапната смърт на баща му цар Борис ІІІ Симеон ІІ се възкачва на престола. Той е едва на 6 г., затова е назначено регентство, което управлява България от негово име. След комунистическия преврат на 9 септември 1944 г. малкият Симеон остава на трона, но регентите, сред които и чичо му княз Кирил, са екзекутирани. През 1946 г., се провежда референдум, с който България от монархия става република. А Симеон II, сестра му княгиня Мария Луиза и майка им царица Иоанна са принудени да напуснат България.

Без да е абдикирал от престола, младият цар заминава в дългогодишно изгнание - първо в Египет, а после и в Испания. Но през всички години в чужбина Симеон II следи случващото се в България и поддържа връзка с българската имиграция.

Симеон II е български гражданин по рождение, но през всички години в изгнание няма български паспорт, нито ЕГН, каквито получава при първото си стъпване на родна земя през 1996 г.

Пет години по-късно царят се завръща окончателно в България, за да се включи в политиката. През 2001 г. създаденото от него движение НДСВ влиза в парламента, а Симеон Сакскобургготски става премиер. Днес е извън активната политика, но мнението му се търси както от политиците на деня, така и от дипломати и бизнесмени. Продължават реставрационните работи в двореца "Врана", който постепенно се превръща в музей на Третото българско царство. А преди седмици директорът на фонд "Цар Борис и Царица Иоанна" доц. Ивайло Шалафов разказа историята на "Врана" в книга.