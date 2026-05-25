Студент по философия е обвинен за убийството на голата ученичка, скочила от 5-ия етаж след наркокупон (Обзор)

Купон с коктейл от наркотици, прераснал в насилие, стои зад смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. То беше намерено мъртво и голо в неделя след скок от 5-ия етаж на апартамента в кв. "Струмско".

В понеделник от прокуратурата съобщиха, че е задържан 20-годишен студент, който е намерен в неадекватно състояние в жилището. Обвинен е за умишлено убийство.

Вероятно той е бутнал ученичката през терасата и 17-годишно момче - през прозореца, като преди това е имало жесток скандал между тях. Апартаментът е на родителите на 17-годишния, който също е открит без дрехи от другата страна на блока. Той е оцелял, след като клоните на дърво са омекотили удара със земята.

Настанен е в "Пирогов" в много травми и опасност за живота. Четвъртият участник в партито също е ученик, но си е тръгнал от местопрестъплението. Задържан е по-късно, но е освободен.

Четиримата са употребили коктейл от наркотици – ЛСД, канабис, амфетамини и други, съобщиха от полицията. Най-опасен е първият. Предизвиква халюцинации и изкривява възприятията за реалността.

Купонджиите са се познавали отдавна и били близки приятели. Започнали купона в 17,30 ч в събота, а сигналът за намерените голи и паднали от 5-ия етаж младежи е подаден след полунощ.

Арестуваният е най-големият от тях. Той е студент по философия в Югозападния университет "Неофит Рилски". Досега са разпитани много свидетели, направен е оглед на местопроизшествието, назначени са различни експертизи, за да се изясни какво точно се е случило в жилището.

В понеделник в Благоевград бе обявен ден на траур, а във вторник омбудсманът Злата Ризова организира среща на директори на училищата, полицията и други институции, за да обсъдят засилени мерки срещу употребата на наркотици.

След трагедията в Благоевград вътрешният министър Иван Демерджиев обяви война на наркоразпространението и впрегна всички структури с тази задача.

"МВР трябва да се събуди. Трагедията в Благоевград е поредният знак, трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца", каза той в неделя. Демерджиев иска от подчинените си да арестуват каналджии и наркодилъри, а не хора с единични дози, за да се отчита повече работа.

Борбата с дрогата беше един от трите приоритета, които той заяви при встъпването си в длъжност.