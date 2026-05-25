До 4000 евро за засегнатите домакинства от потопа в Севлиево (Обзор)

Трима министри на място - инспектираха щетите и обещаха бързи обезщетения

До 4000 евро помощ може да получат засегнатите домакинства от потопа през уикенда. Най-сериозно пострадаха областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, а в Севлиево останаха и без питейна вода.

Подпомагането включва еднократна помощ от 1171 евро, допълнителни около 1500 евро, както и още

1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди

чрез фонд “Социална закрила”. Средствата са осигурени през държавния бюджет.

Трима министри пристигнаха в Севлиево в понеделник, за да огледат щетите: социалната Наталия Ефремова, регионалният Иван Шишков и земеделският Пламен Абровски. Министър Ефремова увери, че помощите ще се изплатят на хората много бързо - в момента, в който документите им бъдат одобрени. До обяд в понеделник бяха обходени 110 засегнати жилища.

Обезщетения ще има и за собствениците на пострадалите 3000 дка земеделска земя - пасища, кравеферми и два животновъдни обекта. Земеделските служби работят на терен по опис на щети и отводняване.

87-метрова тръба, отнесена от пороя, причини спирането на водата в Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. “В рамките на един ден намерихме тръба, беше доставена на обекта. Вече е монтирана, всичко върви по график. Надяваме се

до вторник на обяд да има вода

Причината очевидно е природна. Ако има и други причини, ще бъдат установени”, обясни министър Шишков. Другата причина е лошото състояние на ВиК мрежата - системата връщала дъждовна вода, допринасяйки за наводненията.

В населените места без вода са разположени водоноски с питейна. Осигурени са и 120 960 литра бутилирана минерална вода от държавния резерв.

Бедственото положение в Севлиево ще бъде отменено във вторник, но почистването на щетите продължава. Кметът Иван Иванов разказа, че проблемът със затлачените речни корита е от години - чисти се само в населените места. Ежегодно комисии извършват обходи и описват рисковите участъци, но реално финансиране за такива дейности не е осигурявано.

“Почистваме единствено около Севлиево. В извънурбанизираната територия по време на моите мандати не е извършвано такова”, каза Иванов, който е за четвърти път кмет. Миналата година е имало по-мащабно почистване около мост в града, но извън населените места

коритата на реките Видима и Росица не са поддържани от дълго време

До наводненията се стигна, след като придошлите води заляха части от града, наложиха евакуация на жители и прекъснаха водоснабдяването и електрозахранването в засегнатите райони. На места водата стигна 1,2 м. Наложи се доброволци и институции да изграждат защитни диги. Водата там спря още в събота.

Сериозни щети има и във Велико Търново, където нивото на река Янтра скочи на 7 м и заля ниските къщи. Тя излезе от коритото си и в Бяла, Русенско. Тепърва ще се отстраняват и щетите по инфраструктурата - изнесен асфалт, залети пътища.