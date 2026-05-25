Американските самолети може да останат още 6 дни, а Радев се срещна с висш служител на САЩ (Обзор)

Шест дни преди изтичането на решението у нас да има американски военни самолети на летище “Васил Левски” в София премиерът Румен Радев се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Артър Милик. Това съобщиха от правителствената пресслужба, без обаче да конкретизират обсъденото на срещата.

В съобщението пише, че Радев и Милик са говорили по теми от стратегическото партньорство между Щатите и България, както и за предизвикателствата пред сигурността и икономиката заради войните в Украйна и Близкия изток. Преди Радев съобщи, че очаква САЩ да поискат удължаване. Паралено с това той се чу и с американския президент Доналд Тръмп, като му припомни настойчиво, че все още имаме визи.

В петък военният министър Димитър Стоянов на парламентарен контрол отговори, че очаква до вторник да постъпи нота с искане за удължаване за престоя на самолетите на летището ни. Обясни, че ще направи “задълбочен и всеобхватен анализ, оценка на риска и заплахите и в зависимост от резултатите от анализа - ще бъде спазена законовата процедура”.

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме “ответни мерки”.

В началото на март Гърция пък разположи своя батарея “Пейтриът” в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е “отпаднала опасността от балистични атаки”. Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

От ключово значение за модернизацията на българските въоръжени сили е “пенсионирането” на съветската техника е закупуването на нови 3D радари, противовъздушна отбрана и противокорабни ракети. Проектите вече са подготвени, но зависят пряко от приемането на редовен бюджет за годината, в който да бъдат вписани и военните проекти, за които страната ще използва заема от над 3,2 млрд. евро по механизма за инвестиции в отбраната SAFE.

