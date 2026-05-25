Борисов обсъди стратегическото ни партньорство със САЩ с Артър Милик

БОЙКО БОРИСОВ Снимка: Румяна Тонева

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работна среща с представител на Бюрото за Европейски и Евразийски въпроси към Държавния Департамент в София Артър Милик. По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ, въпроси от сферата на отбраната, енергийната свързаност и стратегическите инфраструктурни проекти, които имат значение както за България, така и за устойчивостта на цяла Югоизточна Европа. Сигурността в региона на Близкия Изток и Югоизточна Европа също бяха сред разискваните теми. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. 

Бойко Борисов подчерта, че както винаги, ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ по всички ключови приоритети, които укрепват евроатлантическата ориентация на България и гарантират дългосрочна сигурност и икономическа стабилност на страната ни. Председателят на ГЕРБ беше категоричен, че партията ще продължи да полага всички усилия в тази посока в българския парламент.

