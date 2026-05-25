От ДБ осъдиха руската атака срещу Украйна и настояха президентът и правителството също да го направят

От "Демократична България" (ДБ) остро осъждат поредната масирана руска атака срещу Украйна, включително използването на балистичната ракета "Орешник" в близост до Киев. Това се посочва в декларация на формацията, изпратена до медиите. Коалицията настоява президентът Илияна Йотова и правителството да осъдят недвусмислено руската атака и употребата на "Орешник" като ескалация срещу Украйна и Европа.

Според ДБ това е пореден акт на терор срещу цивилното население, демонстративна ескалация на войната и пряко предизвикателство към европейската сигурност. "Путин отново показва, че не търси мир. Ударите срещу жилищни квартали, обществени сгради, културни институции и критична инфраструктура са военни престъпления и системна политика на сплашване", заявяват от формацията, пише БТА.

Използването на ракета от типа "Орешник", която може да носи ядрени бойни глави, е не само нападение срещу Украйна. То е политически сигнал към Европейския съюз и той трябва да получи единен и категоричен отговор, смятат от ДБ.

"Заявяваме пълната си солидарност с украинския народ и с правото на Украйна да защитава своята независимост, суверенитет и териториална цялост. Свободата на Украйна е част от сигурността на Европа. Приветстваме ясните позиции на европейски лидери и правителства, които определиха атаката като опасна ескалация. Настояваме България да бъде сред държавите, които говорят ясно, действат последователно и настояват за по-силен европейски отговор", посочват от ДБ в декларацията си.

Мълчанието на управляващите идва след отказа на правителството да подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението “агресия” срещу Украйна, заявяват от ДБ и добавят, че питат премиера Румен Радев смята ли Русия за агресор срещу Украйна.

Според ДБ е несериозно е твърдението на премиера, че от подобен трибунал няма нужда, защото Путин няма как да бъде заловен, а Русия не е капитулирала.

"В историята на международното правосъдие има множество примери за диктатори, които са били изправени пред него, без да са претърпели военно поражение. Най-близкият пример до нас е Слободан Милошевич, който беше предаден в Хага от своите сънародници", добавят от ДБ.

Вчера, 24 май, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла удар по град Била Церква в Киевска област на Украйна с балистична ракета със среден обсег „Орешник“. Освен четирите жертви, според Зеленски броят на ранените е достигнал най-малко 83 души при руската атака, в която са били използвани 600 дрона и 90 ракети.