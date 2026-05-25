Започна подаването на питейна вода към Севлиево и околните населени места

1228
Трима министри пристигнаха в Севлиево в понеделник, за да огледат щетите: социалната Наталия Ефремова, регионалният Иван Шишков и земеделският Пламен Абровски.

Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21:00 часа, съобщи NOVA. 

В продължение на три дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината - отнесени 87 метра тръба от водната стихия, преминаваща над река Видима. Очаква се до полунощ водата да достигне до всички точки.

По-рано регионалният министър Иван Шишков каза, че най- голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен.

„Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тя дойде от „Булгартрансгаз"", каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. „Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е", коментира Шишков. Той допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.

Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново.

