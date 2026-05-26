Метален баскетболен кош падна на игрище в столичен квартал, пълно с деца

1272
Цвета Николаева, кмет на район „Красно село“ снимка: Фейсбук

Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера", в района на парк „Гъбите". По това време на терена е имало деца, но за щастие инцидентът не е довел до пострадали.

Спортното съоръжение е било изградено преди около месец,съобщава Нова телевизия. Въпреки това вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение.

Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.

В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село", като дори се настоява за оставката ѝ от представители на сдружение „Лагера".

Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.

Отговор от страна на районния кмет Цвета Николаева посочва, че съоръжението все още не е прието от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.

Въпреки това остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.

Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.

