Мерки и теглилки за дози за наркотици намерени в апартамента на 17-годишното момче след трагедията в Благоевград

Нормални ученици, които са посещавали училище редовно. Не е имало предварителна индикация за зависимости или дейности, които да бъдат притеснение или подозрение за нередности.

Така описа учениците от трагичния случай в Благоевград Ивайло Златанов, началник на регионалния инспекторат по образование в града, пред Нова тв. Момиче на 16 г. загина, а момче на 17 г. е в много тежко състояние след падане от петия етаж. 20-годишен студент по философия е задържан с обвинение за убийство.

В апартамента са намерени мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение, тъй като такива неща се използват, за да се правят различни дози дрога. В апартамента са намерени огромни количества наркотици, райски газ, които участниците в купона вероятно са употребили, разказа кореспондентът на Нова. Домакин на купона е било 17-годишното момче, а останалите трима са били гости.

Четвъртият човек в момент от купона се е притеснил от заплахи към него, напуснал е жилището. След около час се е върнал, след това отново е тръгнал в неизвестна посока. Той е бил част от задържаните, за да се установи неговата съпричастност, а не заради вина, разказа Нова.

До РУО не е постъпвал сигнал за неадекватно и ненормално поведение от въпросните ученици, каза Златанов. Това, което съм коментирал с директорите на училищата и с част на учителите е, че до момента не е имало информация, която да провокира намеса на органите на реда, на учителите или на родителите, допълни той.

Интензивна работа с училищните психолози ще има в двете училища, в които са учили двете загинали деца. Директорите ще имат контакт и с родителите на учениците от двата класа, за да говорят те с децата.