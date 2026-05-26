Майката на застреляния от военен в Каравелово Никола му честити звездния рожден ден

Момчето трябваше да стане на 24 днес

Майката на 23-годишния Никола, застрелян от снайпериста Нечо Цанков на купон на 17 юли м. г. в карловското село Каравелово, честити звездния рожден ден на сина си. "Днес едно майчино сърце празнува рождения ден на своето ангелче. Молех се за теб, дочаках те, бях най-щастливата. Порасна умно дете, отличен ученик, студент и уважаван работещ, но земният ти път беше прекъснат твърде рано. Аз и земята не можахме да те опазим, Никола. Но небето те прие. Днес вярвам, че си на по-хубаво място и че твоят звезден рожден ден е изпълнен със светлина.

​Докато дишаме, ще те помним и ще те обичаме. Тук винаги ще ни липсваш. Честит 24-и рожден ден на небето, сине!

​Благодаря на всеки, който го помни с добро и пази искрица от Никола в сърцето си", написа Делка Илинова.

На фаталната дата Никола Киров бил в дома на служителя в Стрямската бригада Нечо Цанков, който черпел за раждането на второто си дете. След полунощ военният извадил пушка на двора и започнал да я размахва. Жена от компанията на име Ива му казала: "Внимавай, ще направиш беля с тая пушка! Прибери я!", но Цанков отговорил: "Празна е! Спокойно, пушката е празна!" Последвал обаче изстрел, който улучил Никола и той издъхнал за минути.

Нечо Цанков беше задържан, но след това освободен от Военно-апелативния съд в София.