Кметът на Дряново: Министри обещават помощи за потопа, но малцина ще ги получат

Общината ще опита и сама да подпомогне хората

Съвсем малко от пострадалите от потопа през уикенда ще получат обезщетения от държавата, въпреки уверенията на министрите, че ще има бърза помощ за всички. Това разказа Трифон Панчев, кмет на Дряново - един от най-засегнатите градове.

Вчера комисиите от Агенцията за социално подпомагане, които са на терен, са описали 24 пострадали домакинства в Дряново и още 20 в Царева ливада.

"Служителите на социално подпомагане са дали заявления за попълване на много малка част от хората, което е проблем, защото когато излизат представители на държавата и казват: "Всички засегнати ще бъдат обезщетени, хвърлят се големи суми", а в последствие се оказва, че преценката кой трябва да получи обезщетение е доста странна. Хората са с унищожени посеви в градините, наводнени гаражи и мазета и изгорели електроуреди, а за да получите обявеното обезщетение трябва да има едва ли не съборени сгради", каза кметът Трифон Панчев пред Би Ти Ви.

Вчера в района бяха трима министри - социалната Наталия Ефремова, регионалният Иван Шишков и земеделският Пламен Абровски. Министър Ефремова обясни, че пострадалите имат право на три вида помощи, общо възлизащи на 4000 евро, които ще бъдат получени в кратки срокове. Министър Абровски обеща отделно подпомагане на пострадалите земеделци.

Щетите има и на местния стадион, които Панчев оценява на милиони евро. Добрата новина е, че той е застрахован и общината ще получи поне част от необходимата сума за ремонта. Разрушен е мостът, който свързва града и жп гарата. Непоправим е, основите са се изместили и трябва да бъде премахнат и построен наново.

Другият силно пострадал град е Севлиево, което остана без вода. Тя вече е дойде, но все още не е препоръчително да се ползва за битови нужди, докато се избистри напълно. Тя тръгна още снощи, но със слабо налягане, което постепенно се увеличава.

195 домове на пострадали е обходила съвместна комисия на Агенцията за социално подпомагане и Община Севлиево, разказа заместник-кметът Красимира Йорданова. При по-леките случаи са наводнени само мазетата, а при най-тежките е унищожена цялата покъщнина, какъвто е случаят при 50-60 къщи.

"Ще има нужда от електроуреди, спална покъщнина за домовете, където абсолютно всичко е унищожено. Вече има граждани, които се обаждат в общината, готови да предоставят електроуреди. На сайта на общината има телефони, на които ще приемаме заявки и ще ги пренасочваме където са най-необходими", каза Йорданова. Тя благодари на доброволците, служителите на МВР, предоставената вода от държавния резерв, БЧК и всички дарители.

Днес продължава издирването на 55-годишния мъж, изчезнал на 23 май, когато започна потопът.