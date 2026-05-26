Експерти: Корупция и теч на информация в полицията са възможни

Корупция е възможна, няма как да го отричаме. Начинът, по който го описа адвокатката в тези мащаби - за цял сектор, ми звучеше по-скоро като измишльотина. Секторът е 12 души. Но логично трябва да си зададем въпроса кой първо е бил отговорен за това издирване - ОД на МВР в Перник, която не може да си направи самоотвод като пернишките прокурори и съдии. Няма начин да нямат контакти там. Но дали е имало теч от вътрешна сигурност, която разследва тези корупционни престъпления, към адвокатката - това поставя въпроса откъде идва нейната информация.

Това коментира бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев пред Нова тв. Преди ден Зорница Костова - адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу прокурорския син Васил Михайлов, обяви, че има теч на информация от Главна дирекция "Национална полиция" и заговори за бизнес с продажба на информация. В края на миналата седмица Васил Михайлов бе арестуван след дълго издирване.

Този сектор в националната полиция основната му работа не е да разследва тези бегълци, те издирват международни бегълци. Те са на много по-високо ниво и са много по-отговорни и ако там има корупция, това би било голям скандал, коментира Гунев.

Ако е имало теч, това разследване трябва да върви към приключване и да има повдигнати обвинения. Това нещо е приключило преди месеци най-вероятно, допълни Гунев.

Същинското издирване започва след нападението над служителя на ГДБОП преди два месеца. И тогава вече се включва ГДБОП, ДАНС, даде пример Гунев. Няма логика да те издирват със СРС, след като си си получил наказанието. Такова се случва при ново престъпление.

По принцип лица с влязла в сила присъда, които са се отклонили, не се издирват от МВР, а от структура към Министерството на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Не са го търсили толкова добре, щом го нямаше толкова време. Когато лицето укривайки се, извършва друго престъпление - като опита за палеж на къщата в село Люлин, тогава се включва МВР, ДАНС помага, ГДБОП също, коментира пък Иван Савов, криминалист.

МВР са си свършили работата акуратно, адвокатката най-вероятно има данни от друго изтичане на информация. Напълно е възможно, и в моята практика съм виждал хора, които работят с другата страна. Достатъчно е да има един човек - той може да не е на оперативна длъжност, а на административна, но през него да преминава важна информация, и той да изнася данни. Това не е сензация, МВР си има структури, проверява си. Това отвътре най-вероятно е било подаване на информация от друго място, разказа още Савов.

Всичко това говори за чадър, защото Перник е град, в който има една дифузия между представителите на държавните институции и не е проблем на база лични познанства да се осигури комфорт на издирвано лице, допълни криминологът.