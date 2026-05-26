Александър Джартов: Превенцията е 8 пъти по-евтина от покриването на щети след потоп

"Превенцията все още е на изключително ниско ниво и няма формирана достатъчно такава култура при нас. Тези събития са се случвали, случват се и ще се случват, но не е достатъчно да се концентрираме само върху реакцията и възстановяването, защото средствата за това са осем пъти повече от необходимите за превенция".

Това разказа пред Би Ти Ви шефът на пожарната гл. комисар Александър Джартов след потопа в Северна България през уикенда и призова за почистване на речните корита и съобразяване на инфраструктурата с измененията на климата.

Той увери, че към момента няма опасност за хората в засегнатите райони, но продължават да постъпват сигнали. Снощи такива са постъпили от Габрово, Севлиево, Дряново, селата Царева ливада, Златевци и Гъбене за отводняване на мазета, гаражи и шахти.

Имало е единични случаи на хора, които са отказвали да бъдат евакуирани, но с помощта на полицията са били изнесени. Евакуацията беше наложена с превантивна цел. Като цяло обаче в такива ситуации хората съдействат на властите и си помагат помежду си.