Илин Димитров: България е единствената държава без откраднато колело на Джирото

В министерството "обсерватория за измерването на качеството на туристическата услуга"

България е единствената държава без нито една кражба на велосипед по време на Джирото или битови инциденти на улиците. Това са разказали организаторите на министъра на туризма Илин Димитров. Той пое поста в последния ден на състезанието у нас. Ефектите за туризма и икономиката у нас след обиколката на Италия ще се усетят догодина.

"Трябва да се работи активно и бързо, за да се отстранят последиците, добре е да се направи анализ как се стигна до това, какво се е неглижирало във времето, и ако има човешка намеса, да направим така, че да предотвратим следващи такива", каза министърът за щетите след потопа в централна Северна България. Дъждът удари Велико Търново - градът с най-висока посещаемост на туристически обект, както и други градове, радващи се на посетители като Дряново.

Има отказ от резервации в Пампорово след свлачището на пътя там. Министърът обаче обясни, че то е зад табелата и то не застрашава живота и здравето на хората. Следващата седмица Димитров ще е там и ще направи пресконференция, на която да обясни, че няма опасност за хората и са добре дошли.

В министерството очакват летният сезон да е сходен с предния. Предимството ни е, че сме сигурна държава с чиста вода. Над 60% от почиващите у нас са българи. На второ място са румънците - 1,4 млн. души годишно, нататък са Полша, Германия и Великобритания. В края на миналата година немски превозвач е отменил екскурзиите на 100 хил. германци у нас.

Министерството ще създаде "обсерватория за измерването на качеството на туристическата услуга", която трябва да е готова до края на годината.