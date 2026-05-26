Засякоха шофьор с изрисувана табела в Баня край Карлово

Фалшивият регистрационен номер ще бъде унищожен

Шофьор, засечен да кара "Форд Транзит" с изрисувана табела в град Баня край Карлово, ще трябва да плати глоба от 409 евро. Той бил спрян за проверка на 12 януари т. г. и така било установено, че регистрационният номер на автомобила не е издаден от съответните органи.

Изправен пред Районния съд в Карлово, той признал вината си е договорил с прокуратурата да бъде наказан с парична санкция. Фалшивата табела ще бъде унищожена.

Споразумението вече е одобрено от съда.