Арестуваха внук, пребил 83-годишната си баба в Свищов

Полицаите в Свищов задържаха внук, пребил баба си. Сигнал за случая е получен около 10 ч. на 25 май, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация извършителят – 36-годишен, живеел в едно жилище с родителите си и 83-годишната си баба. Вчера между двамата възникнала разпра, при която внукът е нанесъл удари с ръце в областта на главата и тялото на възрастната жена.

След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Пострадалата е прегледана. По случая се води досъдебно производство.