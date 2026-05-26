Обраха Кътинския манастир

300 евро на монети са били откраднати от касата на Кътинския манастир. Парите са били подготвени за обмен в банкноти.

Грабежът е станал вечерта събота срещу неделя. Крадецът е разбил вратата и е влязъл вътре.

Полицията работи по случая, но още не е установила виновния. Не е ясно дали е само един, или са повече.

В момента тече ремонт в магерницата на манастира, прави се нова кухня и крило за живот, разказа игуменът пред Би Ти Ви.

В манастира има СОТ. Алармата му се е задействала и е изплашила грабителя, той е избягал и не е събрал всички монети, но явно частната охрана не е успяла да го спре.

Желаещите да помогнат могат да посетят манастира или да се обадят на игумена свещеник Николай Пенев на телефон 0885873011.