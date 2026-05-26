ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преместиха тренировъчната база на Иран от САЩ в Ме...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22917696 www.24chasa.bg

Борят се за живота на 27-годишен шофьор след удар в дърво на входа на Свищов

Дима Максимова

[email protected]

1896

27-годишен мъж от с. Тръстеник е в тежко състояние, след катастрофа на входа на Свищов. Произшествието е станало снощи около 23 ч. По първоначална информация лек автомобил, управляван от пострадалия, се е ударил в крайпътно дърво, съобщи полицията.

В резултат на това е пострадал водачът. Той е откаран за лечение и с опасност за живота в плевенска болница. Взета му е кръвна проба за алкохол и наркотични вещества.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)