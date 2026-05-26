Борят се за живота на 27-годишен шофьор след удар в дърво на входа на Свищов

27-годишен мъж от с. Тръстеник е в тежко състояние, след катастрофа на входа на Свищов. Произшествието е станало снощи около 23 ч. По първоначална информация лек автомобил, управляван от пострадалия, се е ударил в крайпътно дърво, съобщи полицията.

В резултат на това е пострадал водачът. Той е откаран за лечение и с опасност за живота в плевенска болница. Взета му е кръвна проба за алкохол и наркотични вещества.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.