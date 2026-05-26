Даниел Вълчев за президентска кандидатура: Нека сме по-предпазливи. Септември ще решим

„Напоследък се чувствам малко, както бях преди да тръгна на училище. Баба ми твърдеше, че всички деца са решили какви искат да станат като пораснат и само аз не съм решил. Истината е, че децата бяха решили под въздействие на своите родители, но никое не стана това, което твърдеше, че иска да стане. Нека сме по-предпазливи в приказките. Септември месец ще решим всички кой какво ще прави."

Така проф. Даниел Вълчев отговори на въпрос дали обмисля да се впусне в надпреварата за президент на изборите наесен.

"Политици никога не са контролирали съдебната власт", каза той пред БНТ.

Според него сегашният състав на Висшия съдебен съвет е претоварен с властови функции и трябва да се разтовари.