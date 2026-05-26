Бивша национална състезателка по фигурно пързаляне на Турция, която днес е сред най-интересните имена на европейската клубна сцена, пристига за ексклузивно участие в Пловдив. На 29 май турско-полската звезда Sila Deren ще застане за втори път зад пулта в LunOr Bar & Club, за да представи своя специфичен музикален профил, изграден между Лондон и Истанбул. Гостуването ѝ е част от последователната програма на клуба за привличане на артисти с международен статут, които диктуват тенденциите в електронната музика.

Преди името ѝ да стане част от портфолиото на престижната лондонска Avantgarde Artists Agency, Sila Deren е посветена на суровия свят на професионалния спорт. Връзката между ледената пързалка и електронната музика се оказва по-логична, отколкото изглежда на пръв поглед. И в двете дисциплини се изисква съвършен контрол над ритъма, прецизно усещане за движение и способност да се владее публиката. Според музикалните критици, именно спортният бекграунд ѝ дава специфичното сценично присъствие и умението да дирижира енергията на залата. При нея движението и дисциплината предхождат самата музика, превръщайки сетовете ѝ в изключително динамично преживяване.

Другият ключов елемент в идентичността на артистката е нейният мултикултурен произход. Разделяйки времето си между космополитния Лондон и Истанбул, тя пренася тази смесица от култури директно в своя звук. За разлика от масовата клубна вълна, звученето на Deren е много по-комплексно и балансира виртуозно между melodic-afro house и високоенергичен tech house. В нейните сетове забързаната европейска клубна скорост се преплита с топлата мелодичност на Изтока, създавайки уникален и силно разпознаваем стил.

Тя е изпълнител, който гради авторитет чрез реални изяви на най-високо ниво. В биографията ѝ вече са записани участия на култови локации като Palais de Tokyo в Париж, Do Not Sit On The Furniture в Маями, Dybbuk в Атина и The Ritz-Carlton в Истанбул. Международната ѝ тежест се потвърждава и от факта, че е делила една сцена с абсолютни гиганти на индустрията, сред които Dixon, Black Coffee, CamelPhat, Carlita, Pablo Fierro и Mind Against.

Гостуването ѝ под тепетата идва след поредица от изключително успешни събития. След като през последните месеци Пловдив видя изявите на имена като Claudia Leon, &SARA, SilverFox и феномена Samsara, предстоящата вечер със Sila Deren показва надграждане в концепцията на LunOr. Клубът продължава линията си да кани артисти със собствен маршрут, но този път сменя фокуса към по-динамичния европейско-турски профил. Събитието категорично затвърждава статута на локацията не просто като място за забавление, а като точка, която формира музикалния вкус и налага международните стандарти в нощния живот у нас.