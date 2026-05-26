Пешеходец е с опасност за живота след удар от кола в Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

59-годишен мъж е тежко ранен, след като е бил блъснат от кола в Добрич.

На 23 май, около 23:15 часа е получено съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие по ул. „Христо Ботев" в град Добрич. Установено е, че лек автомобил „Фолксваген", управляван от 61-годишен мъж, удря движещ се по пътното платно мъж на 59 години.

Пострадалият е настанен в болница „Света Марина" в град Варна с диагноза травматичен шок, с опасност за живота.

Предния ден около 11:30 часа по ул. „Христо Смирненски" отново в град Добрич лек автомобил „Нисан", управляван от 41-годишен мъж, при маневра на заден ход удря намираща се зад колата жена на 71 години. Тя е с фрактури на глезен и рамо, без опасност за живота.

Водачите са с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. По случаите са образувани досъдебни производства.