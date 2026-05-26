Взеха колата на пиян, засечен да шофира с 1.23 промила алкохол и отказал кръвна проба

Водач, употребил алкохол установиха служители на РУ – Елена. В неделя около 03,30 ч. в Елена е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 49-годишен от Елена. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,23 промила. Отказал е кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. Започнато е бързо производство.

Водач, употребил алкохол хванаха и в Павликени. В събота сутринта е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 37-годишен от Сухиндол. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,36 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.