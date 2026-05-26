Мъж от Сухиндол пробва да измами полицаи с белгийска шофьорска книжка менте

Неистинско свидетелство за управление на автомобил установиха полицаите в Павликени.

В събота в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 40-годишен от Сухиндол. На униформените водачът представил свидетелство за управление на автомобил, на което бил предаден вид, че е издадено от Кралство Белгия.

В хода на проверката е изяснено, че водачът никога не е притежавал свидетелство за управление на автомобил. Срещу него е започнато бързи производство, информират от полицията.