От днес 4 нови метровлака возят софиянци (Видео, снимки)

От днес първите 4 от общо 8 нови метровлакове ще возят софиянци в метрото. На пускането им в движение присъстваха кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Атанас Пеканов, шефът на на „Метрополитен" Николай Найденов, представители на „Шкода България" и др.

Новите метровлакове „Шкода" са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.

"В София вече пристигнаха 7 от общо осемте нови метровлака. Последният го чакаме през юни. Надявам се, че това ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линиите 1, 2 и 4. Така част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с нови, модерни, климатизирани, с видеонаблюдение и хората ще могат да се придвижват при много по-приятни условия", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той подчерта, че инвестициите в метрото са от изключителна важност.

"Тази година ще открием 3 нови метростанции, а догодина - още 6. Предстои избор на изпълнител и подписване на дговор за разширението на метрото под бул. "Царица Йоанна". Работим активно по проектирането на участъка в посока "Студентски град". Всичко това съчетано с инвестиции в подвижния състав - по метролиния 3 ще бъдат пуснати в експлоатация нови влакове на "Сименс". Предстои подписване на договор за осигуряване на 8 плюс 8 метровлака, за да може метрото да е с напълно подменен състав", подчерта Терзиев.

Запитан кога ще бъде пуснато в движение разклонението на третата метролиния през "Слатина", което в момента се строи, той отговори, че това е сложен процес, разчетите са за края на 2027 г. Той добави, че се работи и по наземната мрежа на градския транспорт, за да се осигури по-добра свързаност.

"Това е единственият шанс да дадем причини на софиянци да слязат от колите. Когато това стане ще живеем в един много по-хубав град", добави кметът.

"Виждаме един от най-позитивните примери какво ни носи Европа. Това е Европа, която искаме да виждаме - конкретни решения, не нещо абстрактно, а нещо, което ни свързва, води на работа, на училище и обратно при близките ни всяка вечер. Финансирането на този проект е и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Трябва да работим в бъдеще тези средства да продължава да ги има, това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Европейската комисия предлага намаляване в следващия програмен период. Нашата позиция е, че това не бива да се случва, защото именно това са решенията, които всички български граждани искат да видят", заяви вицепремиерът Пеканов.

Той уточни, че тази седмица ще бъде на посещение в Брюксел с премиера Румен Радев и ще има среща с еврокомисари, с които ще разговаря да не се намаляват средствата за кохезионната политика, които България получава.