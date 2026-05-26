Двама пострадаха при катастрофа на кола с цистерна в Пазарджик

Двама души са пострадали при катастрофа преди минути на околовръстния път на ул."Стефан Стамболов" при "Технополис" - на разклона за с.Мирянци в Пазарджик. Ударили са се лек автомобил с цистерна, като колата се е обърнала по таван. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. Ранените са от леката кола и са транспортирани от Спешна помощ за изясняване на нараняванията.

Наложило се е съдействие на пожарната за изваждането на хората, тъй като автомобилът е обърнат по таван.

По първоначални данни лекият автомобил е направил опит да изпревари камиона, която по това време е предприел завой.

На мястото са автопатрули на сектор "Пътна полиция", на пожарната и линейка на "Спешна помощ".