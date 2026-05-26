Питбул нахапа дете на улица в Казанлък

Ваньо Стоилов

[email protected]

2096

Питбул нахапа дете на улица в Казанлък.

Сигналът е подаден на 24 май в 14.35 ч. В РУ-Казанлък е получено съобщение от 54-годишен мъж, че на улица в града куче от порода питбул е нахапало дете, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип. Във ФСМП- Казанлък е установено пострадалото дете – момче на 11 години, което вследствие на ухапванията е получило разкъсно-контузни рани.

Момчето е транспортирано в болница в Стара Загора без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство по чл.325в,ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия е установен собственикът на кучето – 62-годишен мъж, кой е бил разпитан и освободен поради здравословното му състояние.

