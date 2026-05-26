Задържаният за смъртта на момичето в Благоевград нямал спомени, дрогата била купена преди месец

Задържаният за смъртта на непълнолетното момиче, което полетя от петия етаж на жилищен блок в Благоевград 20-годишен студент е заявил пред психолог, че няма никакъв спомен от момента на трагедията.

Това съобщи в Пловдив директорът на полицията в Благоевград старши комисар Илия Тупаров. По думите му истинността на тези твърдения ще бъде установена с експертизи.

"Лицата са си поръчали по интернет преди около месец LSD и са чакали момента, когато майката на домакина не е вкъщи, за да се съберат", обясни той. Тупаров каза, че гледката в апартамента била убийствена. "Жалко, че часове наред никой от съседите, които са чували шум, не е подал сигнал за случващото се. Обществото трябва да бъде по-критично", заяви Тупаров. Четвъртият присъствал на фаталния купон, макар да не е бил на място в момента на падане, също не бил подал сигнал за случващото се. "Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия и сега беше абитуриент. Те са една компания. Тези деца са били в театрална трупа, интелигентни, умни", каза още шефът на полицията в Благоевград.

"Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, викове. Обществото ни е изключително пасивно. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре да не си сигурен и да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия - да събираме деца, паднали от петия етаж", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той събра в Пловдив шефовете на областни дирекции и районни управления от Южна България.

Според него безспорно е влиянието на наркотиците върху младите хора и това е най-трагичното в случая. "Противодействието е наша задача, но превенцията е обща. Ще направим необходимите организационни действия за нея", каза министърът. И призова гражданите да имат доверие в МВР, да подават сигнали за нередности, за да може полицията да работи. "А не да се хвърлят в пространството реплики, които хипотетично засягат авторитета на ведомството. Нека всеки, който има доблест, да изнесе информацията която има и да провери как ще се реагира", заяви Иван Демерджиев.

Министърът коментира и действията по разследването около прокурорския син от Перник Васил Михайлов. "Не само Главна дирекция "Национална полиция", имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са те и много скоро ще ги решим със съответните мерки. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои - от системата. Наясно сме, трябва ни малко технологично време, за да решим тези проблеми", заяви той.

Главният секретар Георги Кандев добави, че е поканил адвокат Зорница Костова в петък да сподели пред шефовете на дирекция "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" фактите, които знае около схемата, за която твърди, че съществува в ГДНП. "Твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, няма да приемаме", заяви Кандев.

Демерджиев увери, че ако се установят нарушения, ще бъдат взети мерки. "Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона", отсече той. И обясни, че Васил Михайлов е бил следен повече от месец и по-голямата част от кръга хора, които са му помагали, е ясна.