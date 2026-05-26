Полицията в Нова Загора задържа 37-годишен ало измамник

Ваньо Стоилов

Полицията в Нова Загора е задържала 37-годишен мъж за телефонна измама, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Сливен.

Служителите от районното управление в град Нова Загора започват работа по случая на 24 май след получен сигнал от жена на 48 години. Пред органите на реда тя е обяснила, че около 12,00 часа на същия ден е получила обаждане на стационарния телефон от мъж, който се е представил за лекар – д-р Николов. Мъжът е въвел в заблуждение жената по схемата „пари са спешна операция на роднина". Въвлечена в измамната схема, тя е предала сумата от 2500 евро. След проведени незабавни издирвателни действия е задържан мъж на 37 години. Той е предал паричната сума.

По случая е образувано досъдебно производство.

