Намериха 42 спортни артикула менте в магазин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 22 май е извършена проверка на търговски обект по ул. „Гоце Делчев" в град Добрич. Установени са 42 броя спортни артикула от различни марки. Те са били в продажба без разрешението на притежателя на изключителното право.

По случая е образувано досъдебно производство. Повече от месец при проверки в магазини основно в Добрич, но и в курорта „Албена", в Каварна се откриват при проверки големи количества спортни стоки –менте, както и чанти-менте.