Йотова: Нешка Робева записа със златни букви името на България в световния спорт

Държавният глава поздравява емблематичната треньорка по повод 80-годишнаната ѝ

Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева, които записаха със златни букви името на България в световния спорт. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 80-годишнината на българската треньорка по художествена гимнастика. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Красивата магия и професионализмът на школата, която Нешка Робева създаде, не спират да пленяват почитатели по целия свят, посочва държавният глава. Илияна Йотова изразява благодарност за безценните уроци, силния дух и енергията, с които Нешка Робева мотивира децата да се отдадат на спорта. „Учите ги на дисциплина, възпитавате ги в отговорност и добродетели", отбелязва президентът.

Държавният глава отбелязва, че будната гражданска съвест на Нешка Робева и непримиримост с неправдите са пример за подражание, и пожелава на легендарната треньорка здраве и нестихващо вдъхновение.