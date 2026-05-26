Кметът на "Изгрев": От 1 юли спираме да чистим района

Причината е законова невъзможност районната администрация да продължава да изпълнява дейностите

От 1 юли район "Изгрев" спира сметопочистването и сметоизвозването на битовите и едрогабаритни отпадъци, поради правно-законова невъзможност да продължи да изпълнява дейността. Столична община трябва да поеме изцяло управлението на отпадъците в "Изток", "Изгрев" и "Дианабад". Това съобщи във фейсбук кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев.

Той добавя, че вече 6 месеца районната администрация помага на София със собствена, специализирана техника, работници и организация. Тя има готовност да продължи работа и през месец юни при положение, че получи необходимото финансиране.

"Единствено нашият район от всички засегнати от извънредното положение с боклука столични райони, успя сам да се организира и да не допусне криза в кварталите. Дадохме "аванс" на София, за да може да пренасочи и без това ограничения си към момента ресурс, към "Слатина", "Подуяне", "Люлин" и "Красно село" и оправдахме доверието и очакванията на изгревчани. Вярвам, че помощта и усилията ни се оценяват от всички", посочва д-р Георгиев.

И уточнява, че е предупредил Столичната община и Столичното предприятие за третиране на отпадъци за спирането на работата.

"Надявам се, да не се получи сериозно затруднение в преходния период. Очаквам, СПТО да поеме изцяло сметосъбирането и сметоизвозването още в първия ден на месеца и да не допусне трайно засметяване в кварталите ни. Пожелавам успех на кмета на столицата Васил Терзиев и скорошно разрешаване на проблема с обжалваната му за пореден път обществена поръчка за почистването на трета зона", пише още д-р Георгиев.

Преди 2 седмици стана ясно, че в обявената бърза процедура за чистенето на трета зона, в която влизат районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", общината е класирала на първо място консорциум с турско участие "Чиста София". Процедурата обаче се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията.