Момчета на 16 години са задържани след сбиване до дискотека в Разград, 19-годишен е с тежка фрактура

Момчета на 16 години са задържани след сбиване в района на дискотека в центъра на Разград. Сигналът за инцидента е получен около 02:30 ч. тази нощ на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

При пристигането си полицейски патрул е намерил пострадал 19-годишен младеж, който е транспортиран в болницата в Разград. Той е настанен в хирургичното отделение с фрактура на долната челюст и избити зъби, съобщи БТА.

Двамата извършители на побоя са задържани в резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия. По случая се води разследване, посочват от полицията.