Цветелина Пенкова: България може да се превърне в стратегически индустриален център в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Евродепутатът от БСП беше основен говорител на конференция за бъдещето на металургичната индустрия в София

„Металургията не е периферен сектор – тя е стратегическа основа, върху която трябва да градим конкурентоспособността на Европейския съюз." Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и заместник-председател на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент.

Тя представи ключови европейски законодателства на конференцията „Металите като стратегически актив за независимост и индустриално лидерство на ЕС. Принос на България за устойчив растеж." на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ). В дискусията се включиха членове на Европейския парламент, представители на институциите, синдикатите, академичната общност и представители на индустрията от България и цяла Европа.

По думите на Пенкова индустрията в България и Централна и Източна Европа са поставени в по-неблагоприятна позиция спрямо други части на ЕС заради високите цени на електроенергията, недостатъчната енергийна свързаност и ограниченията в мрежата.

„За металургичните производства електроенергията не е просто разход, а определящ фактор за оцеляването на предприятията", отбеляза тя.

Пенкова подчерта, че Европейската комисия вече признава този проблем, включително чрез Metals Action Plan, където достъпът до сигурна и конкурентна като цена енергия е поставен сред ключовите приоритети.

Като основен преговарящ на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E), евродепутатът от БСП заяви, че усилията ѝ са насочени към преодоляване на структурните ограничения в енергийната свързаност, които водят до трайни ценови дисбаланси в региона.

„Не става въпрос за липса на производство на електроенергия, а за липса на реален достъп до общия европейски енергиен пазар", посочи Пенкова.

Тя даде пример с България, която по думите ѝ е основен износител на електроенергия и стабилизиращ фактор в рамките на Балканския полуостров. „В същото време, нашата индустрия и домакинства са най-потърпевшите заради високите цени на електроенергия и липсата на достъп на нашата държава до свързана електропреносна мрежа", подчерта евродепутатът от БСП.

По думите ѝ бъдещето на европейските енергоемки индустрии зависи от това решенията да бъдат взети своевременно. Според нея България има потенциал да се утвърди не само като енергиен, но и като индустриален стратегически център в региона, ако бъдат преодолени тези системни бариери.

Цветелина Пенкова внесе разяснение и по постигнато съгласие за търговската сделка със САЩ: „Предложението на Европейския съюз е, че ако митата върху европейски стоманени и алуминиеви продукти се вдигнат над 15%, споразумението отпада. Тази твърда позиция бе постигната благодарение и на разговорите с металургичната индустрия."