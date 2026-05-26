Общинските екипи продължават дейностите по косене на тревните площи в Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Служителите на общинското предприятие извършват дейности по косене в района на Дунав мост, бул. „България", Парка на младежта, Парка на възрожденците, Централна градска част, ул. „Видин" и ул. „Оборище".

ДЗЗД „Паркстрой" извършва дейности по обслужване на скатове, средни ивици, пътни възли и прилежащи площи по между „Плиска" и „Доростол" , ул. „Доростол" и прилежащи площи, ул. „Тулча" - средна ивица, скат, прилежащи площи, ул. „Солун" - прилежащи площи, ж.к. „Възраждане юг" между „Алеи Възраждане" и „Доростол", ж.к. „Локомотив", ж.к. „Здравец" между „Липник", „Юндола", „Байкал" и „Захари Стоянов", ж.к. „Здравец Север 1", ж.к. „Родина 1", ж.к. „Родина 2", ж.к. „Здравец", между „Петрохан", „Захари Стоянов", „Байкал", „Юндола" (70тици), ж.к. „Здравец „Изток", комплекс „Китка ", пътен възел „Липник", ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Царе", ж.к. „ Здравец Изток, " комплекс „Войводи", ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Столици", бул. „Христо Ботев" - скатове, средна ивица, пътен възел, прилежащи площи, паметник на Русофилите, прилежащи площи на бул. „Христо Ботев", бул. „Васил Левски", ж.к. „Чародейка Юг" комплекс стотици, ж.к. „Чародейка Север", комплекс 3стотици, ж.к. „Чародейка Юг", комплекс „Стотици", ж.к. „ Дружба 3", блокове 1, 2, 3, 4, бл. „Мимоза", ж.к. „Дружба 3", между бл. 4 и блокове „Мая" и „Габриела", бул. „Гоце Делчев" - прилежащи площи, панорамна тераса Левента, скат, прилежащи площи на ул. „Ген. Кутузов", ж.к. „Дружба 3", разширение, ж.к. „ Дружба 2" и ж.к. „Дружба 1".

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.