Демерджиев в Пловдив: Няма да толерираме полицаи да се крият по храстите, за да пишат фишове (Снимки)

Министърът събра под тепетата полицейските началници от Южна България, за да очертае приоритетите за работа

Задачата на полицаите е не просто да пишат актове и фишове, а да намалят пострадалите и жертвите на пътя. Трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират във фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя, е по-малко пострадали и по-малко загинали

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред шефовете на областни дирекции и районни управления в Южна България, които събра на среща в Пловдив. Той очерта приоритетите, по които трябва да работят полицаите - борба с наркоразпространението и наркотрафика, "разграждане на един порочен модел", пътната безопасност и контрабандата.

Министърът благодари от името на цялото общество за работата на служителите на реда покрай изборите. "Видя се, че МВР може да се справи. Видяха се и резултатите, когато изборите се провеждат по един честен начин и вярно се отразява вотът на българските граждани", каза той. И призова полицаите да насочат същата тази енергия към реализиране на приоритетите на МВР.

По думите му борбата с наркотиците трябва да е безкомпромисна. "От най-ниското до най-високото ниво. Виждате какво се случва в обществото, докъде се е развило това явление и до какво води. Ясно е, че много институции са призвани да осъществяват превенция, ясно е, че тези институции бавно и трудно ще се събудят. Наша е задачата обаче да противодействаме бързо и ефективно", каза Демерджиев. И заяви, че ръководството на министерството ще набележи мерки за превенция, но задачата на полицаите е ежедневно да противодействат на наркоразпространението, за да се заличат последствията от "безконтролното разпространение". Залата в пловдивската дирекция беше изпълнена с полицаи. Снимка: Никола Михайлов

"Заявихме ясен приоритет като политическа сила, премиерът също го подчерта - разграждане на един порочен модел, през който се източва огромен обществен ресурс", заяви Иван Демерджиев. Той очаква всички сектори в различните структури да бъдат подкрепени икономически, за да заработят в тази насока. "Един от големите проблеми на нашето обществото е това безконтролно обезкървяване на държавата чрез източване на обществен ресурс и преминаването му в частни ръце", каза министърът пред полицейските шефове.

За пътната безопасност Иван Демерджиев посочи, че още при предходното му заемане на поста е говорил за необходимостта от дългосрочна стратегия, но такава не било направена. "Това отнема доста дълъг период от време - около 10 г. е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме толкова по този въпрос. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки, които да функционират паралелно с изработването на такава стратегия. Така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно", категоричен беше министърът на вътрешните работи. Главният секретар Георги Кандев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Снимка: Никола Михайлов

Демерджиев добави, че дирекциите "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" ще следят много внимателно как полицаите изпълняват задълженията си, свързани с очертаните приоритети. "И всеки, който се отклонява от тях или под някаква форма се окаже, че е съпричастен или способства тези явления, да очаква нищо друго, освен безкомпромисно отношение. Обратното - когато изпълнявате задачите си, можете да разчитате на пълната подкрепа на политическото и професионалното ръководство на МВР. Ако имате нужда от помощ, ние сме насреща", завърши Иван Демерджиев.

С него пред полицейските шефове е и главният секретар Георги Кандев, който оповести данни от Специализирана полицейска операция, която се провежда от 13 май. По линия на "Икономическа полиция" са били проверени над 5000 заложни къщи, хазартни оператори и фирми за бързи кредити, 970 обекта, работещи с черни и цветни метали, 722 автоморги и 8155 търговски обекта, от които са иззети над 1100 литра алкохол без бандерол. Съставените протоколи са над 1065, задържани са 800 лица и са образувани 454 досъдебни производства. Георги Кандев изнесе данни от провеждаща се специализирана полицейска операция. Снимка: Никола Михайлов

"По криминална линия проверените обекти са 5000, при които са установени 723 лица с наркотици и 137 малолетни и непълнолетни. Обществото, всички институции, които имат отношение, трябва да вземат мерки", каза Кандев. В хода на операцията са установени 533 лица и 46 автомобила, обявени за издирване, като са разкрити 36 кражби на моторни превозни средства. Задържаните по криминална линия са 1086-ма, а са образувани 706 досъдебни производства.