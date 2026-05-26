Четирима са задържани за производството и разпространението на наркотици в Сливенско

Четирима души са задържани при специализирана операция срещу производството, притежанието и разпространението на наркотични вещества на територията на Областната дирекция на МВР в Сливен, съобщиха от полицията.

При акция, проведена от служители на участък „Надежда" към Районното управление в Сливен, са задържани двама криминално проявени мъже. При извършените проверки у тях са открити и иззети общо 31 пакетчета, съдържащи вещества, реагирали положително при полеви тест за наркотици. Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

На 25 май, при проверка на пътя между селата Драгоданово и Блатец, екип на участък „Петолъчка" е спрял непълнолетно момче от село Блатец. У него е намерено пакетче с вещество, реагирало положително при тест за наркотици. Момчето е задържано за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

При ежедневния контрол по противодействие на наркоразпространението служители на Районното управление в Нова Загора са установили нов случай на притежание на наркотични вещества. При проверка на таксиметров автомобил на ул. „П. Енев" 37-годишна пътничка е предала доброволно пакетче с вещество, реагирало положително при тест за наркотици. Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

От полицията посочват, че операцията по противодействие на наркоразпространението на територията на ОДМВР – Сливен продължава.