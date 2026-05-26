24 ученици от елитната гимназия преминаха през игровизирани симулации, с което приключи регионалният етап от най-новата социално отговорна инициатива на телекома

На 18 май Природо-математическата гимназия „Акад. С. Корольов“ в Благоевград стана домакин на четвъртия уъркшоп от програма Job Lab на Vivacom, в който 24 амбициозни младежи развиха ключови меки и дигитални умения. Инициативата, насочена към подготовката на учениците от 11-и и 12-и клас за успешна реализация на пазара на труда, превърна класната стая в интерактивно пространство за кариерно ориентиране и излизане извън зоната на комфорт. Събитието в Благоевград имаше специален акцент, поставяйки фокус върху пресечната точка между математическата логика и емоционалната интелигентност - качества, които съвременният бизнес изисква в абсолютна синергия.

По време на интензивното обучение гимназистите развиха своите меки и дигитални умения, сред които как да управляват времето и да се справят с кризисни ситуации. Чрез динамични ролеви игри и симулации, модерирани от сертифицираните обучители от организацията „Развий се“, младите таланти тестваха своите адаптивност и гъвкавост, като същевременно направиха и първите си стъпки в професионалното позициониране чрез дигиталната платформа LinkedIn.

„За нас беше изключително вдъхновяващо да работим с учениците от ПМГ „Акад. С. Корольов“, които демонстрираха впечатляваща енергия, бърза мисъл и завидно критично мислене. Силната екипна работа между тях показа, че бъдещето принадлежи на лидерите, които умеят да балансират между технологиите и човешкия фактор“, коментира Виктория Стоянова, основател на „Развий се“.

С уъркшопа в Благоевград успешно приключва обиколката в пилотните градове на инициативата в България, сред които бяха още Варна, София и Велико Търново.

Следващата вълнуваща стъпка за най-проактивните и мотивирани участници е финалният етап на Job Lab, който ще се проведе в централата на Vivacom в София. Там учениците ще имат уникалната възможност да се потопят в реална корпоративна среда, да преминат през симулации на интервюта за работа и да надградят кариерния си компас с практически знания в сферата на изкуствения интелект (AI) и новите дигитални технологии.