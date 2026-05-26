Откриха тялото на издирвания мъж след наводненията край Севлиево

1956
Стихията откъсна и отнесе 87 м от водопровода Снимки: Община Севлиево

Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

В издирвателната операция са участвали служители на Областната дирекция на МВР в Габрово, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Габрово. За обследване на района е използван и дрон.

Тялото на мъжа е намерено на приблизително четири километра от мястото, на което за последно е бил забелязан. На местопроизшествието се извършва оглед, посочват от полицията.

По време на брифинг след наводненията в Севлиево представители на институциите съобщиха, че няма данни за други пострадали хора, а екипи на полицията и пожарната работят по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства. В следващите дни беше обявено издирването на 55-годишния мъж, изчезнал след приливната вълна в района на Севлиево.

