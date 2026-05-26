Доц. Марин Маринов: Хакатонът InheritthePast. CodetheFuture е среща между технологии и образование

Стопанската академия "Димитър А. Ценов" е домакин на международния хакатон InheritthePast. CodetheFuture, който ще се проведе в периода 26-28 май 2026 г. Инициативата е част от дейностите на европейския университетски алианс KreativEU, част от който е и академията. В събитието ще участват студенти от 11 университета от различни държави в Европа. Програмата предвижда работа по иновативни идеи, насърчаващи креативността, ученето чрез преживяване и междукултурния обмен. По повод предстоящото международно академично събитие "24 часа" потърси за разговор ректора на свищовското висше училище доц. Марин Маринов.

- Какво означава домакинството на хакатона InheritthePast. CodetheFuture за Стопанската академия и за Свищов, доцент Маринов?

- Домакинството на международния хакатон InheritthePast. CodetheFuture е важно признание за Стопанската академия “Димитър А. Ценов” като утвърден академичен център. Събитието позиционира висшето училище и Свищов в активния европейски диалог по теми, свързани с иновациите, дигитализацията и културното наследство. За нас е особено ценно, че млади хора от различни държави ще работят заедно именно в нашия кампус.

Подобни инициативи създават международна видимост, насърчават обмена на идеи и показват, че и извън големите столици могат да се реализират значими европейски проекти с висока добавена стойност за образованието и обществото.

- Хакатонът е част от инициативите на алианса KreativEU. Какви възможности открива това партньорство за вашите студентите?

- Участието в алианса KreativEU разширява значително възможностите пред студентите на Свищовската академия. Те получават достъп до международна академична среда, до съвместни проекти, обучения, мобилности и работа в интердисциплинарни екипи. Това партньорство създава условия за обмен на идеи и опит с колеги и преподаватели от различни европейски университети.

Освен академичните ползи подобни инициативи развиват важни практически умения - работа в екип, комуникация, креативност и адаптивност. За младите хора това е възможност да изграждат професионални контакти и увереност, че могат успешно да се реализират в една все по-глобална среда.

- Темата на хакатона е свързана с приложението на изкуствения интелект в културното наследство. Защо според вас тази тема става все по-актуална?

- Темата става все по-актуална, защото изкуственият интелект вече навлиза във всички сфери на обществения и икономическия живот, включително и в областта на културното наследство. Дигиталните технологии дават нови възможности за съхраняване, анализиране и популяризиране на исторически и културни ресурси. Чрез AI може да се възстановяват архиви, да се създават интерактивни експозиции и да се достига до по-широка аудитория, особено сред младите хора.

В същото време темата на хакатона поставя важни въпроси за баланса между технологиите и автентичността на културната памет. Именно затова е важно университетите да бъдат активна част от този разговор и от търсенето на устойчиви решения.

- През тази година СА “Д. А. Ценов” отбелязва 90 години от създаването си. Как подобни международни инициативи се вписват във визията за развитието на академията?

- През своята 90-годишна история свищовското висше училище винаги е съчетавало традициите със стремежа към развитие и модерност. Международни инициативи като организирания хакатон са естествено продължение на тази философия. Те показват, че академията не само пази своето наследство, но и активно търси мястото си в съвременната европейска образователна и научна среда.

За нас е важно студентите да получават образование, което ги подготвя за реалните предизвикателства на бъдещето.

Участието в международни мрежи и проекти засилва академичния обмен, насърчава иновациите и допринася за утвърждаването на академията като модерен и отворен европейски университет.

- Какво дават на студентите формати като хакатоните, в които се работи по реални казуси и в международни екипи?

- Хакатоните дават на студентите възможност да приложат знанията си в реална практическа среда. Това е много различно от традиционния учебен процес, защото участниците трябва за кратко време да анализират проблем, да предложат решение и да го представят убедително. Работата в международни екипи развива комуникационни умения, толерантност към различни гледни точки и способност за адаптация. Освен това студентите изграждат увереност, че могат да работят успешно с хора от различни държави и професионални области. Подобни формати стимулират инициативността, креативността и предприемаческото мислене - качества, които са все по-важни в съвременната икономика и професионален живот.

- Свищовската академия координира инкубатора за изкуство и наследство H&ART в рамките на KreativEU. Каква ще бъде неговата роля и какви възможности ще предлага?

- Инкубаторът H&ART е транснационален академично базиран инкубатор, който съчетава изкуство, културно наследство, творчество, иновации, предприемачество и технологии. Неговата роля е да подпомага развитието на идеи и проекти чрез менторство, обучения, работа в мрежа и достъп до международна експертиза и ресурси.

Това не е традиционен бизнес инкубатор, а екосистема, която свързва образование, научни изследвания, културни институции, творчески индустрии и публични организации в рамките на алианса KreativEU. Участниците ще имат възможност за мобилности, артистични резиденции и инкубационни дейности, като местната подкрепа ще бъде допълнена от достъп до транснационална мрежа от партньори, ментори и експерти.

- Възможно ли е част от идеите и проектите, разработени по време на хакатона, да получат продължение и подкрепа чрез инкубатора H&ART?

- Да, именно това е една от основните цели на H&ART. Хакатонът е замислен не само като краткосрочно събитие, а като отправна точка за развитие на устойчиви идеи и международни партньорства. Инкубаторът ще даде възможност на участниците да продължат работата по своите проекти чрез менторска подкрепа, обучения, достъп до експертиза, работа в мрежа и участие в транснационалната екосистема на KreativEU.

Част от екипите могат да получат възможност за мобилности, артистични резиденции и включване в бъдещи международни инициативи. По този начин добрите идеи няма да останат само в рамките на хакатона, а ще имат реален шанс да се развият в практически приложими и обществено значими проекти.

- Какво бихте пожелали на участниците в хакатона и с какво бихте искали те да запомнят Свищов и академията?

- Бих пожелал на всички участници смелост да мислят креативно, увереност да споделят идеите си и вдъхновение да работят заедно отвъд националните и професионалните граници. Надявам се хакатонът да им донесе не само нови знания и опит, но и приятелства и ценни професионални контакти.

Иска ми се те да запомнят Свищов като гостоприемен град с дух, история и академична атмосфера, а СА “Димитър А. Ценов” - като висше училище, което насърчава развитието, международното сътрудничество и свободния обмен на идеи. Най-важното е младите хора да почувстват, че тук техният потенциал е ценен и че могат да бъдат част от една активна европейска общност.

