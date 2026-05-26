10-процентовото орязване на разходите за култура предизвика буря в социалните мрежи

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев заяви във фейсбук, че е разговарял със зам.-министъра на финансите Росица Велкова "по повод назряващото напрежение в сектора".

"Получих категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения не касаят делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите, галериите", посочи той.

Ето какво заявява още Мутафчиев:

Уважаеми колеги, не позволявайте на политическите и журналистическите спекулации да ви завладеят!

Заявих категоричното си настояване пред Министерството на финансите за увеличение на бюджета за сценичните изкуства. Очаквам до 10 дни да има развитие по темата.

В момента се пускат какви ли не слухове. На този етап няма основание за притеснение по този конкретен казус.

Нека не хабим енергия в борба с „вятърни мелници" и фалшиви страхове. Продължаваме да работим по същинските проблеми на културата, а не да се поддаваме на интриги.

Заедно с гилдиите към Съюза на артистите оставаме бдителни и очакваме проекта на бюджет за 2026 и 2027 година.

Той се изказа по повод това, че вчера БНТ съобщи, че всички министерства и разпоредители с бюджетни средства са получили указания за намаляване на бюджетите си до 90% от миналогодишните и че това важи и за сектора култура.

От министерството на културата посочват, че в момента извършват анализ за състоянието на министерството и на база на резултатите ще бъдат направени предложения към бюджета.

Това предизвика буря от възмущение сред културтрегерите и те коментираха ситуацията.

"Нека е ясно за всички: 10% по-малко средства за култура могат да означават 100% по-малко култура", посочва в своя фейсбук публикация Мирослав Боршош.

"Защото при и без това критично ниското финансиране, тези 10% не са просто число в бюджета. Те са границата между оцеляването и разпада. Без тях културните институции, процесите в културата и самата културна инфраструктура трудно ще продължат да съществуват.

И тук дори не говорим за развитие. Говорим за най-елементарни условия за работа. За възможността театрите да отворят, музеите да функционират, галериите да съществуват, артистите и всички хора зад културата да останат в България.

Тези 10% могат да струват 100% от българската култура", посочва още бившият министър на туризма.

"Абе Румен Радев като даваше цветя на Дара и ѝ обясняваше колко се гордее ѝ говореше на "ти" защо не ѝ каза, че на другия ден смята да намали с 10% бюджета за целия сектор култура без оглед за каквото и да било? Трябваше да ѝ каже: "Честито Дара, да знаеш, моето момиче, че ще намаля аз бюджета на целия сектор култура. Честито ти отново! Ето ти тези цветя", заяви във фейсбук Елисавета Белобрадова.

"И трябваше да ѝ каже, че не смята обаче да намалява заплатите в структурите на МВР, които съставляват почти половината бюджет за заплати на цялата държава. Трябваше да ѝ обясни, че нито ДАНС, нито МВР, нито която и да е силова структура ще се пипа откъм заплати, че няма държавните служители да си плащат осигуровките, че няма да има съкращения на администрацията. Единствените клети хора, на които ще отрежем парите са музеите и библиотеките и хората, които работят в тях. И разбира се, цялата власт и вицепремиери и кой ли не, се беше наредила там до президента да се снима с цветята на 24 май и да вика браво на библиотекарите, честито на учителите, да са живи и здрави писателите. В края на краищата трябва да кажем на библиотекарите, че единственият начин да оцелеят е да станат силова структура, да се присъединят към ДАНС. Ето какво е да си жив и здрав. Страхотно начало на властта. Нямам търпение министър Милошев да ни обясни сега как се намаля с 10% най-беззащитния и най-клет ресор", посочи тя.

„Музейни, краеведчески сбирки, певчески дружества, литературни — всички тези неща са възникнали от ентусиасти и сякаш и досега се разчита, че тези хора на ентусиазъм ще трябва да работят. Когато доходът ти е 40 евро на ден и трябва да храниш семейство, тези хора се лишават от много неща", казва председателят на НФ „Култура" към КТ „Подкрепа" Кирил Бинев.

„Може би един служител с 20-годишен стаж, колкото мен, взима около 900 евро. Даже не знам дали е бруто или е чисто, заедно с клас, квалификация и други неща, които му се изчисляват", коментира от заместник-директорът на РИМ - Благоевград Михаела Василева.

„Един млад музеен работник, млад библиотекар, млад музикант всъщност започва с минималната заплата, което е много недостойно", казва Бинев.

„Никога не стигат парите за култура. Ако трябва да се съкращават кадри, да се закриват работни места, все по-трудно ще се работи в библиотеката", посочва изп. директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" доц. д-р Калина Иванова.

Освен ниското заплащане, пари няма и за поддръжка. Покривът на Националната библиотека тече от години. И докато библиотеките все пак са от онези звена, които получават държавно финансиране, да си творец на свободна практика рядко е устойчиво.

„В Русе съм единственият на свободна практика, общо взето от колегите, така че трудно е", заявява художникът Николай Колев. Той е част от групата на русенските художници с 40-годишна кариера.

„Всички, които завършват, не знам къде отиват, защото ние в Русе от групата, която сме около 80 човека, младите художници са около десет и те всички работят нещо друго. При нас най-младите художници, които идват, са между 40 и 50 години", казва още Колев.

Михаела Василева работи в Регионалния исторически музей в Благоевград. Твърди, че основните проблеми не само тук, а и на музеите в страната като цяло, са свързани с остарялата материална база.

„Това особено силно се отнася за фондохранилищата. Това са помещенията, в които се опазва културното богатство на България", посочва заместник-директорът на РИМ - Благоевград Михаела Василева.

По думите ѝ състоянието им в голяма част от страната е застинало някъде през 70-те и 80-те години. Музеят в Благоевград в момента се ремонтира и е затворен за посетители. Това означава, че вече една година голяма част от собствените приходи ги няма.

„Всяка година парите се увеличават, това е факт — бюджетът на Министерството на културата. Просто няма никаква прозрачност по тяхното изразходване", заявява тя.

„Колкото и да е голям бюджетът, ако не стига до хората, които се занимават с изобразително изкуство, няма никакъв смисъл", посочва художникът Николай Колев.

За поредна година от сдружение „Фабрика за идеи" изчисляват годишния индекс „Достъп до култура".

„Това, което установяваме, е, че в някои от дейностите над 80% от българите не са посетили нито едно събитие", каза основателката на „Фабрика за идеи" Янита Танева.

По думите ѝ тенденциите, които се очертават, са културната пропаст между града и селото, както и по отношение на доходите и образованието.

Индексът измерва ползата от насочените държавни пари за култура, която в момента не е положителна.

„Ако виждаме някъде пробив на българската култура извън България, това се дължи изключително на упоритостта на артистите и на културния сектор", посочва Танева.

Увеличение, макар и малко, има в посещаемостта на киното, библиотеките и концертите.