Русе ще отбележи 2 юни с възпоменателна церемония

На 2 юни /вторник/ Община Русе организира официална възпоменателна церемония по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Събитието ще започне в 11 ч. пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение на ул. „Александровска" 120.

В памет на героите свещеници от Русенската Света Митрополия ще отслужат заупокойна молитва. В официалната част ще вземат участие Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев и ученици от класа по народно пеене в НУИ „Проф. В. Стоянов", а водещ на церемонията ще бъде Ивелин Пъшев.

Всички институции, организации и граждани, които желаят да поднесат венци по време на ритуала, трябва да заявят своето участие на имейл [email protected] в срок до 29 май.

Драматичен театър „Сава Огнянов" също се присъединява към отбелязването на паметната дата. От 19 ч. в Камерна зала „Слави Шкаров" зрителите ще могат да гледат спектакъла „Духът на поета" от Стефан Цанев. Постановката връща на сцената Христо Ботев, неговите идеали и въпросите за свободата, честта и паметта. За това представление важи промоция, при която двама зрители влизат с един билет, като предложението е активно както при покупка онлайн, така и на касата на театъра.