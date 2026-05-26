Откриха жената от Свищов, издирвана два дни

Открита е жената от Свищов, издирвана в продължение на два дни, след като се изгубила на 24 май. Това съобщи внукът на издирваната Гинка Георгиева – Йоан Цолов.

Жената е намерена жива и в добро видимо състояние в краварници, разположени до свищовското село Царевец. Тя е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в дунавския град за преглед, каза Цолов. Издирваната е открита от Валентина Симеонова, която е сигнализирала близките ѝ, пише БТА.

В търсенето на Гинка Георгиева са се включили служители на полицейското управление в Свищов, гранични полицаи и доброволци.